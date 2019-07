Vertici Lupiae, Guido contro la nomina di Pagliaro: “Salvemini deve risposte alla città”

L’eventuale scelta di Alfredo Pagliaro, per il consigliere Andrea Guido non può passare per motivi di opportunità e di incompatibilità.

“Sono sempre più insistenti le voci, soprattutto tra le fila della maggioranza, secondo le quali il Sindaco di Lecce, provvederà nei prossimi giorni a nominare Alfredo Pagliaro, di professione medico di base, ed eletto consigliere alle ultime elezioni comunali dello scorso maggio, nuovo amministratore unico della società partecipata Lupiae Servizi”. La segnalazione arriva dal consigliere di opposizione, Andrea Guido che ritiene la scelta di Pagliaro, non accettabile per motivi di opportunità e di incompatibilità.

“Intanto per coerenza -sottolinea Guido-. È sufficiente rileggere le dichiarazioni dell'allora agguerrito consigliere di opposizione Carlo Salvemini o del consigliere Antonio Rotundo che, all'epoca, parlò di logica della spartizione politica, secondo il manuale Cencelli.

Vi è poi, secondo Guido, una ragione di rispetto dei regolamenti e delle istituzioni: “La legge prevede espressamente il divieto a coloro che nei due anni precedenti abbiano fatto parte di un consiglio comunale con popolazione superiore a 15mila abitanti di conferire incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico. Quindi Alfredo Pagliaro, eletto consigliere comunale con la lista “Puglia Popolare” nel maggio 2019, ai sensi del decreto richiamato, non può essere conferito l'incarico di amministratore unico di Lupiae Servizi. Qualcuno sostiene che il duo Puglia Popolare - Sindaco Salvemini, dopo notti insonni, abbiano insieme trovato un escamotage, ossia far dimettere il Consigliere Pagliaro prima dell'assemblea Lupiae per la nomina dei nuovi vertici e della convalida degli eletti in Consiglio Comunale. Escamotage che siamo certi, non consentirebbe comunque la nomina di Pagliaro alla guida della società partecipata. Se i rumors si riveleranno fondati, la minoranza non esiterà a chiedere l'intervento della Prefettura e di altri organi competenti. Infine, ma non meno rilevante, vi è una questione di opportunità”.