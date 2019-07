Borgo Pace, bando per la rigenerazione urbana: più di 3milioni per gli interventi

Pubblicato il bando di gara per l’intervento di rigenerazione urbana. Delli Noci: “Progetto che ci permette di ripensare gli spazi pubblici”.

È stato pubblicato bando di gara per l’intervento di “Rigenerazione urbana di Borgo Pace con riconversione di via Taranto e realizzazione della rete ecologica delle vie F. De Simone, G. Scardia, L. Coniglio Gallo e L. Martucci” previsto nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di Lecce, città ruraLe. L’importo previsto per la realizzazione degli interventi è pari a € 3.278.000,00.

Le offerte e le domande di partecipazione devono essere inviate in versione elettronica attraverso l’utilizzo del sistema telematico denominato “Tutto Gare”, il cui accesso è consentito alla pagina http://lecce.tuttogare.it/. ovvero dal sito istituzionale www.comune.lecce.it alla voce Utilità – Bandi di Gara – Gare Telematiche.