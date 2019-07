Nella zona non è stata riscontrata la presenza di ordigni bellici inesplosi.

Le perlustrazioni del fondale in zona “Cave” ad Otranto, da parte dei militari dell’ufficio circondariale marittimo e dei sommozzatori arrivati da Taranto, alla ricerca di un presunto ordigno bellico hanno permesso di verificare che non vi fosse alcun reperto inesploso.