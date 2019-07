Scivola in casa e resta bloccata per 4 giorni, 90enne salvata in extremis

Ad accorgersi della sua assenza sono stati i vicini che hanno avvertito le forze dell’ordine, intervenute sul posto: la donna era ferita ma vigile.

Bloccata in casa per quattro giorni dopo un incidente domestico, senza bere né mangiare e riuscire a chiedere aiuto: è accaduto a Lecce, in via Imperatore Adriano, dove nella serata di ieri, su richiesta di alcuni vicini, gli agenti di polizia della Questura di Lecce, con i vigili del fuoco del comando provinciale e la polizia municipale hanno fatto irruzione in un appartamento, salvando la vita a un’anziana, 90enne.

La donna, stando alle ricostruzioni, sarebbe scivolata in casa, rompendosi il femore e restando bloccata nell’appartamento senza riuscire a muoversi, a nutrirsi e a chiedere aiuto: i vicini di casa, non avendo notizie della donna, dopo quattro giorni si sono insospettiti e hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.