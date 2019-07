Sorpassa sulla rotatoria e distrugge le piante, caccia al pirata della strada

Appello dell'Anas per rintracciare il protagonista immortalato dalle fototrappole mentre passava sulle aiuole della Maglie-Otranto.

Nessun rispetto per il codice della strada e per le aiuole piantate per abbellire la rotatoria. È accaduto sulla Maglie-Otranto lo scorso 25 luglio, all’uscita da Maglie: protagonista un automobilista che, incurante del pericolo, ha pensato bene di sorpassare un veicolo attraversando direttamente la rotatoria.

A segnalarlo, il sindaco di Muro leccese, Antonio Lorenzo Donno con un post sui social: “Nel filmato si vede una Citroen C3 celestina, che percorre correttamente la rotatoria Anas della Via di Otranto, sorpassata da un cretino che attraversa la rotatoria distruggendo le piante che Anas ha per l’ennesima volta piantumato, perché la mamma degli imbecilli è sempre gravida. Ora chiedo a tutti voi di aiutarci a riconoscere la macchina che attraversa la rotatoria.