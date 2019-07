Scorrano, dopo "Tornado" si è insediata la commissione prefettizia

Ieri l’insediamento della commissione prefettizia chiamata ad esaminare gli atti amministrativi.

Dopo l’inchiesta “Tornado” e le indagini che hanno colpito il sindaco di Scorrano, Guido Stefanelli, si è insediata nella giornata di ieri la commissione prefettizia, incaricata di esaminare le carte dell’amministrazione, per verificare la regolarità degli atti di governo.

Com’è noto dalle cronache, il sindaco Stefanelli è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, con l’accusa di aver ricevuto consenso elettorale per sé e per il centrodestra alle amministrative 2017 e alle politiche del 2018, in cambio della promessa della gestione dei parcheggi e del parco urbano “La Favorita”, da parte delle organizzazioni criminali locali.

Tra le conseguenze dell’inchiesta, a Scorrano, l’interdittiva antimafia a una ditta di fuochi locale e alla cooperativa del sindaco, “Nuova Era”. A livello politico, Stefanelli, dopo aver perso Christian Russo (surrogato da Vinicio Longo), Annagrazia De Cagna (presidente del consiglio comunale che si è dichiarata indipendente), ha dovuto prendere atto anche della defezione in giunta di Antonella Rizzo, assessore alla cultura, che ha deciso di rassegnare le dimissioni anche da consigliere comunale.