Bombola da sub esplode in auto nei pressi del parco giochi: indagato 49enne

L’esplosione era avvenuta lo scorso 14 luglio, nei pressi di Piazza Donatori Volontari di Sangue a Nardò.

È indafato per delitti colposi da danno un 49enne di Nardò, accusato di aver provocato pericolo per la pubblica incolumità in seguito all’esplosione di una bombola di uso subacqueo all’interno di una Ford Focus, lo scorso 14 luglio, nei pressi di Piazza Donatori Volontari di Sangue, nelle vicinanze di un parco giochi, molto frequentato da bambini.

La forte deflagrazione, udita in tutta la zona 167, aveva praticamente distrutto la vettura ma non aveva provocato danni a persone e cose solo perché, fortunatamente, il parco giochi a quell’ora era deserto.

Nella circostanza intervenivano anche i vigili del fuoco di Gallipoli, che accertavano che la bombola fosse esplosa a causa di un cedimento strutturale, pertanto veniva sequestrata insieme a quella rimasta integra per gli accertamenti tecnici del caso.