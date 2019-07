Epatite b e c: "Debellarle entro il 2030" ma in molti ignorano di averle

Due giorni fa è stata celebrata la Giornata Mondiale dell’epatite: l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) si è impegnata a eliminare questa malattia virale entro il 2030, ma è necessaria la collaborazione di tutti. L’infettivologa della’Asl leccese, Annalisa Bascià, ci ha spiegato qual è la situazione nel Salento: “Spesso si verificano focolai di epatite B. Il problema resta sempre quello di chi è affetto e non sapendolo diffonde la malattia (che spesso può essere asintomatica). Bisogna fare i controlli del sangue periodicamente, soprattutto dopo interventi chirurgici rischiosi, sesso a rischio, scambio di siringhe, tatuaggi e altro”.

Ogni anno, a fine luglio, anche in Italia si celebra la giornata mondiale dell’epatite: un momento in cui concentrarsi sull’informazione, prevenzione e promozione del vaccino (che esiste per l’epatite B). È un’importante occasione per concentrarsi sull’obiettivo di eliminare le malattie virali entro il 2030. I dati dell’OMS non sono ancora confortanti, anche se segnano un calo del numero di malati. Sono 325 milioni le persone infette da epatite B e C e e 1 milione e 400mila i morti di epatite ogni anno. Per fortuna in Italia, secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, l’incidenza dell’epatite C è scesa da cinque casi su 100.000 del 1985 a 0,2 casi su 100.000 nel 2016.

Anche l’incidenza dell’epatite B, secondo i dati ministeriali, è scesa da 12 casi su 100.000 nel 1985 a 0,6 casi su 100.000 nel 2016. Gli esperti del Ministero della Salute ci informano che l’epatite “è la seconda principale malattia infettiva killer dopo la tubercolosi: le persone si infettano nove volte in più rispetto all’HIV”. “Il problema è che inconsapevolmente molti soggetti affetti da epatite B o C trasmettono il virus ad altri: non sanno di avere questa malattia - ci spiega l’infettivologa Annalisa Bascià - Interventi chirurgici, trasfusioni, sesso non protetto, tatuaggi fatti in maniera non conforme alle leggi e altro sono i fattori di rischio. La principale sfida del sistema sanitario nazionale e quella di diagnosticare l’infezione alle persone inconsapevoli”. L’epatite B si può prevenire con il vaccino, mentre l’epatite C si può curare con successo. I passaggi fondamentali per eliminare queste malattie entro il 2030 sono cinque: conoscere, prevenire, fare il test, curarsi ed eliminare l’epatite. L’epatite B, come la C, si distingue nettamente dalla A, per le modalità di trasmissione e per la cronicizzazione. L’epatite A, infatti, che si diffonde con scarse condizioni igienico-sanitarie o mangiando frutti crudi, è una malattia infettiva acuta, che non cronicizza mai, si trasmette per via oro-fecale, attraverso l’ingestione di cibi e acqua contaminati. Da quest’ultima forma di epatite di guarisce facilmente ed esiste anche un vaccino efficace e ben tollerato.

EPATITE B E C, LA SITUAZIONE NEL SALENTO

“Dobbiamo imparare a distinguere l’epatite B dalle epatite C: per quest’ultima non esiste il vaccino, ma c’è una terapia eradicante per garantire una guarigione che può arrivare al cento per cento - spiega l’infettivologa Annalisa Bascià - Il virus può essere eliminato completamente. In questo caso utilizziamo tre farmaci antivirali (inibitori delle proteasi). In tutte le Asl d’Italia stiamo lavorando per raggiungere l’obiettivo dell’eliminazione dell’epatite C entro il 2030. Dobbiamo farlo scomparire dalla faccia della Terra! È un po’ più difficile questo discorso con l’epatite B. Per quest’ultima esiste una vaccinazione obbligatoria in Italia, dagli anni ‘90, ma per i nuovi nati. Chi ha già l’infezione se la porta avanti”.

Si può guarire spontaneamente?

“A volte sì, ma non nelle forme croniche: solo nella fase acuta tutto si può risolvere in maniera positiva entro 6 mesi. Quando il sistema immunitario non si è attivato per eliminare il virus, l’epatite B si può manifestare in forma cronica ed, essendo un virus oncogeno, si può sviluppare il tumore al fegato”.

Non esiste un farmaco per debellare l’epatite B?

“Il problema, attualmente, e che non abbiamo un farmaco per l’epatite B capace di eliminare il virus come avviene nell’epatite C. Per l’epatite B abbiamo solo farmaci soppressivi, cioè che mantengono il virus in uno stato di quiescenza. Si tratta di farmaci che devono essere assunti per tutta la vita: attualmente attendiamo nuove proposte terapeutiche e farmaci che possano eliminare definitivamente il virus”.

Come si trasmette l’epatite B?

“Tramite sangue. I tossicodipendenti sono i soggetti più a rischio”.

Qual è l’età media dei pazienti con epatite B?

“Per fortuna l’età media va dai cinquant’anni in su, questo grazie al vaccino”.

L’epatite B quanto è diffusa nel Salento?

“Purtroppo ci sono dei focolai che vengono fuori periodicamente. Il problema dell’epatite B è che c’è molto ‘sommerso’: il paziente spesso è asintomatico e non ha disturbi, oppure, qualche volta, il medico curante non allerta e le autorità sanitarie e non indirizza il paziente dallo specialista. Quindi ci sono famiglie salentine in cui più componenti hanno epatite B e non hanno mai fatto una visita specialistica. Le campagne di informazione ci sono, ma spesso non vengono recepite”.

Come prevenire?

“La prevenzione principale per l’epatite B è il vaccino, che possiamo fare a qualsiasi età. Altrimenti bisogna fare test periodici con prelievo del sangue. Un prelievo ematico è necessario, soprattutto se ci sono fattori di rischio: scambio di siringhe (tossicodipendenza), tatuaggi, manovre chirurgiche e sesso a rischio”.

EPATITE B, QUANDO SI CRONICIZZA PORTA CIRROSI E TUMORE

“L’epatite B è uno dei virus più infettivi al mondo, che si trasmette attraverso l’esposizione a sangue infetto o fluidi corporei come sperma e liquido vaginale - spiega la dottoressa Bascià - La madre infetta può trasmettere la malattia al neonato. Si tratta di un’infezione al fegato causata da un virus a DNA appartenente al genere degli Orthohepadnavirus della famiglia degli Hepadnavirused”.

A seconda dello stato del sistema immunitario del singolo paziente e la malattia provoca un’infezione acuta del fegato che può avere diverse evoluzioni. Nel 90% dei casi, quando l’organismo è sano, si ottiene una completa guarigione acquisendo l’immunità dall’infezione. In alcuni casi, però, può esplodere un’epatite fulminante che richiede il trapianto del fegato. Nel 10% dei casi il virus resta nell’organismo e crea un danno epatico piuttosto serio: la malattia diventa cronica e compromette le funzioni del fegato nel giro di dieci o trent’anni fa. Questa situazione porta all’insorgenza della cirrosi epatica o di carcinoma epatocellulare primitivo. È possibile, in alcuni casi, che si diventi portatore sano del virus dell’epatite B: in questa situazione non c’è danno epatico e le possibilità di contagio sono più limitate. Il vaccino contro questo virus è efficace ed esiste anche combinato con quello dell’epatite A.

EPATITE C: SPESSO ASINTOMATICA, PUÒ PORTARE A CIRROSI O TUMORE

Questa forma di epatite presenta sintomi aspecifici e poco chiari: è per questo che è così subdola. L’infezione può decorrere spesso in maniera asintomatica cronicizzandosi, nell’80% dei casi, e in qualche caso trasformandosi in cirrosi fino al tumore del fegato. Le persone cronicamente infette da epatite C sono circa 150 milioni. Si stima che ogni anno si verifichino tre o 4 milioni di nuovi casi: Egitto, Pakistan e Cina sono le nazioni in cui è più diffusa.

Questa infezione causa la morte delle cellule epatiche (necrosi epatica), che vengono sostituiti da un nuovo tessuto di riparazione-cicatrizzazione, così da determinare il processo di fibrosi epatica. Il tessuto cicatrizzato finisce per ricoprire tutta la componente sana del fegato compromettendone le sue attività, fino a scatenare la cirrosi. Oggi, nel 95% dei casi, il virus può essere eradicato: scoprirlo in tempo è fondamentale! Al contrario dell’epatite B, solo il 20-30% dei pazienti riescono ad eliminare spontaneamente il virus, grazie al buon funzionamento del proprio sistema immunitario. L’epatite C, dunque, si cronicizza più facilmente. I principali sintomi dell’infezione da HCV sono dolori alle articolazioni e muscoli, nausea, mancanza di appetito, stanchezza cronica, spossatezza, calo della libido. La sottovalutazione dei sintomi e la mancanza di controlli provoca la diffusione di questa malattia, che con un cambiamento culturale potrebbe essere facilmente debellata anche prima del 2030. L’Istituto Superiore di Sanità informa che le principali modalità di trasmissione sono quelle nosocomiali (in ospedali dove non vengano eseguiti con scrupolo i protocolli igienicosanitari), la tossicodipendenza, trattamenti estetici, tatuaggi e piercing effettuati in ambienti non adeguatamente sterilizzati.