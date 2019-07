Abusavano di giovane disabile, in manette due cognati

I due avrebbero approfittato della ragazza in un caso costringendola ad una violenza di gruppo.

Avrebbero approfittato della sua disabilità psichica per abusare di lei, in un'occasione anche in gruppo.

La vittima è una 19enne e i due stupratori, arrestati oggi dalla polizia di Mesagne sono un 29enne di Torre Santa Susanna, D.C., convivente della sorella della ragazza e il 46enne S.D.Q., cognato di quest'ultimo e residente in provincia di Milano.

Le violenze si sarebbero consumate nel mese di gennaio scorso nelle campagne di Avetrana- la Procura competente è quella del capoluogo ionico – ma la denuncia è partita da Mesagne dove lo scorso febbraio si sono recate la dirigente scolastica e l'insegnante di sostegno della ragazza con un bigliettino scritto dalla vittima. Su quel foglio di carta erano state messe nero su bianco le violenze subite nelle settimane precedenti. Le indagini della polizia si sono così avviate con la necessaria cautela: la ragazza è stata ascoltata con il supporto di una psicologa e nelle scorse ore sono state emesse le ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Dalle indagini è emerso che il 29enne avrebbe attirato con una scusa la minore per poi abusare di lei in una campagna di Avetrana in almeno due occasioni. Anche il cognato, marito della sorella avrebbe approfittato della ragazza durante un soggiorno in Puglia e in un caso la violenza sarebbe stata di gruppo. Alla giovane veniva riferito di non raccontare nulla, soprattutto alla sorella maggiore, compagna del 29enne. Il malessere della ragazza era però evidente, tanto da spingerla a richiedere di essere trasferita in una struttura che aveva in precedenza frequentato. I due arrestati sono stati confinati nel carcere su disposizione del gip del Tribunale di Taranto Pompeo Carriere.