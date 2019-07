Grave incidente a Racale: motociclista in codice rosso

Il sinistro stradale questa mattina intorno alle 13.



Grave incidente questa mattina a Racale. Intorno alle 13 un motociclista è rimasto coinvolto in un violento sinistro stradale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane in codice rosso. Sul luogo del sinistro anche i carabinieri che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Gli interventi sono ancora in corso.



Maggiori dettagli a breve