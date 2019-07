Al via "Lecce Pizza Village": gusto e divertimento nella più grande pizzeria a cielo aperto

Appuntamento dal 31 luglio al 4 agosto in Piazza Mazzini. Postazione Gluten free con pizza e birra per celiaci e intolleranti. Stand aperti dalle 19, animazione e concerti gratuiti: si parte con il live dei FreeZap per un viaggio fra i classici del rock.

Domani, mercoledì 31 luglio prende il via la quinta edizione di “Lecce Pizza Village”, rassegna gastronomica che celebra l’arte della pizza salentina e napoletana. Per cinque sere, fino a domenica 4 agosto, piazza Mazzini si trasforma nella più grande pizzeria a cielo aperto della Puglia, pronta per essere inondata di gusto e divertimento.

Oltre 40 pizzaioli salentini e napoletani saranno all’opera dietro dieci forni a legna. Due le specialità che si potranno degustare (e giudicare) ogni sera: la pizza margherita e la pizza marinara, realizzate rigorosamente con ingredienti di prima qualità. Sarà presente anche una postazione Gluten free con pizza e birra pensati per celiaci e intolleranti al glutine.

La manifestazione è organizzata dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro con il patrocinio del Comune di Lecce e di Confcommercio Lecce e vede protagonisti il gruppo Maestri pizzaioli gourmet salentini (Mpgs) guidato da Marco Paladini, insieme ai maestri del Master Pizza & Street Food Vesuviano guidati da Luigi Pirozzi. Confermata la presenza di partner importanti come Molino Polselli, fraa i principali molini italiani e main sponsor dell'evento per le farine, insieme al Gruppo Peroni e al brand Deliziosa dello storico caseificio di Noci, oltre agli sponsor tecnici Ghs Salento Food Service, Cursano, Fernando Pensa e Pizza Mi.

In programma, ogni sera, anche forum tematici a cura del gruppo Mpgs che, grazie al confronto con la tradizione napoletana, promuoverà la cultura del mangiare sano nel mondo della pizza. Non mancheranno focus sulle differenze riguardanti il tipo di impasto e di lavorazione, nonché di cottura (molto veloce per la pizza napoletana, più lenta e blanda per quella salentina).

Ospite d’eccezione sarà il maestro Marco Fuso, pizzaiolo leccese di fama internazionale,vincitore assoluto nel 2017 e secondo classificato nel 2018 nella competizione organizzata dall’Associazione Italiana in Gran Bretagna PAPA (Pizza and Pasta Association).

Già nelle prime quattro edizioni, il Lecce Pizza Village si è rivelato uno straordinario attrattore turistico registrando oltre 30mila visitatori nelle cinque serate. «In pochi anni Pizza Village è diventato un evento di punta dell’estate leccese, che attira migliaia di visitatori ogni sera nel cuore commerciale della città, contribuendo a far conoscere la nostra pizza salentina di qualità, accanto alla già nota pizza napoletana», sottolinea Carmine Notaro, titolare di Eventi Marketing & Communication. «È un format che funziona e ne siamo orgogliosi, siamo partiti cinque anni fa con questa scommessa e nel frattempo la pizza è diventata patrimonio dell’Unesco.La nostra filosofia è sempre quella di promuovere il food di qualità e devo dire che i risultati raggiunti - non solo in termini di numeri di visitatori ma anche di apprezzamento da parte degli addetti ai lavori - ci gratificano molto e ci spronano a fare sempre meglio», conclude l’organizzatore.

DJ SET E CONCERTI – Al Pizza Village non manca mai il divertimento. Nel pre-serale, spazio all’animazione, giochi, dediche, messaggi e interviste con Alessia Cuppone (Radionorba) e Roberto Del Sole (Radio Orizzonte Activity). Dalle 22, nell’Area Live, concerti gratuiti di alcuni dei più noti artisti del panorama pugliese: il 31 luglio, si esibirà il duo Freezap per un viaggio in acustico tra i classici del rock attraverso due chitarre e due voci, quelle di Paolo Zappi e Enrico Frisullo. L’1 agosto è in programma il concerto dell’Havana Trio: Davide Sergi (voce, chitarra e fiati), Giordano Profico (batteria) e il maestro Giovanni Marzo (tastiere) proporranno un repertorio che ripercorre 40 anni di cantautorato italiano attraverso musiche, aneddoti e racconti. Il 2 agosto, sul palco saliranno i NoName (Debora Ricchiuto al basso, Jessica Settembrini alla voce, Michele Elia alla batteria e Roberto Turco alla chitarra) per un viaggio fra i più grandi successi italiani e internazionali dagli anni '60 ad oggi. E ancora, il 3 agosto, sarà la volta del gruppo Accasaccio: il loro sound è un mix di patchanka e folk, caratterizzato da una forte energia e da un grande impatto scenico; nel loro repertorio ci sono brani inediti, successi del cantautorato italiano ma anche musica folkloristica salentina, il tutto però rivisitato in chiave originale per uno spettacolo tutto da ballare. La band vede schierati Gianmarco Monteforte alla voce e ukulele, Emilio Maggiulli alla voce, chitarra, loop fx, Davide Corsano alle tastiere, synth, Gioele Nuzzo a tamburello, cajon, e didgeridoo, Peppe Giannuzzi al violino e Lucio Stefano alla batteria. Il 4 agosto, gran finale con “Max Vasco Live Kom”, cover band del Blasco nazionale formata da Massimo Pizzolante (voce), Luigi Marsigliante (batteria), Daniele Ciardo (tastiere), Michele Viola (basso) e Danilo Schirinzi (chitarra).