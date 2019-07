Muore dopo 9 ore di attesa al Pronto Soccorso: 9 medici indagati

È quanto accaduto lo scorso 21 luglio al "Vito Fazzi". Sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia.



Muore dopo 9 ore di agonia in Pronto Soccorso: sono 9 i medici indagati in un presunto caso di malasanità avvenuto lo scorso 21 luglio presso l'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

La vittima è F.F., 72enne cardiopatica, già ricoverata tempo addietro per un riversamento pleurico. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, domenica 21 luglio la donna si era recata al Pronto Soccorso del nosocomio leccese in un grave stato di malessere. Qui è iniziato il suo calvario durato 9 ore, in attesa di un ricovero in reparto, rimandato per mancanza di posti letto. Un'agoniza durata fino a quando, in preda ad atroci sofferenze, la donna è entrata in coma. Boccheggiante e con respiro gasping, è stata quindi trasportata in reparto dove un cardiologo e un anestesista hanno provato a rianimarla con le manovre salvavita.



Purtroppo a nulla sono valsi gli ultimi tentativi da parte del personale medico. La donna è deceduta poco dopo le 21. Sul corpo è stata disposta l’autopsia al fine di determinare compiutamente l'ora, le modalità e le cause del decesso e definire il rispetto o meno delle linee guida e delle buone pratiche assistenziali da parte dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente deceduta. L'esame autoptico sarà effettuato questa mattina presso la camera mortuaria del “Fazzi”.



I 9 indagati sono difesi dagli avvocati Francesca Serafini, Alessio Epifani, Luigi Leonardo Covella, Alessandra Bello, Carlo Congedo, Corrado Passabì e Massimo Bellini.