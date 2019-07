"Attingiamo futuro alle nostre radici": appuntamento a Lecce

Evento in onore di Sant'Oronzo, Patrono di Lecce, domenica 25 agosto a partire dalle 20.



"Attingiamo futuro alle nostre radici": appuntamento il 25 agosto a partire dalle 20 presso il salone dell'Episcopio per l'evento in onore del Patrono di Lecce Sant'Oronzo, organizzato da Art&Co inisieme al movimento culturale "Valori e rinnovamento".



Introducono Tiziano Giurin, Presidente Art&Co, e Wojtek Pankiewicz, Presidente “Valori e Rinnovamento”.



Art&Co farà omaggio all’Arcivescovo di un dipinto su Sant’Oronzo dell’artista Maestro Angelo Savarè.



Interverranno l'Arcivescovo di Lecce Michele Seccia, e Andrea Pino, professore e studioso che cura "Ave Orontii", la rubrica del portale diocesano "Porta Lecce", che tratterà il tema 2La questione oronziana, storia del culto e prospettive future".