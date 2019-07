Concorso pubblico: 2.329 posti al Ministero della Giustizia

Indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duemilatrecentoventinove unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Scadenza: 9 settembre 2019.



I dettagli