Terribile schianto auto contro tir: grave 20enne

Lo scontro questa mattina all'alba sulla strada che conduce da Maglie a Poggiardo.

Grave incidente questa mattina presto sulla strada che collega Maglie a Poggiardo: una 20enne si è scontrata frontalmente con un tir rimando incastrata nell'abitacolo. L'auto sulla quale viaggiava, una Peugeot 206 si è completamente accartocciata subito dopo l'impatto e per liberare la ragazza e consentire i soccorsi, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'ambulanza del 118 giunta sul posto dopo pochi minuti ha trasportato la 20enne al Vito Fazzi dove è giunta in codice rosso. Sulluogo dell'incidente, che non ha visto coinvolti altri mezzi, sono intervenuti i carabinieri. Ferite non gravi per il conducente del tir.