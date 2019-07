Derby salentino per il Lecce: esordio contro l’Inter di Antonio Conte

Sorteggiato il calendario della Serie A: Juventus in casa il 27 ottobre, la giornata precedente scontro col Milan.

Esordio in salita per il Lecce di Liverani che aprirà a San Siro contro i nerazzurri di Antonio Conte. Parte così l'avventura del Lecce nella prima giornata del calendario sorteggiato questo pomeriggio. Subito un derby in salsa salentina quindi per i giallorossi, che alla seconda giornata inaugureranno il “Via del Mare” contro una diretta concorrente per non retrocedere, cioè il Verona. Poi di nuovo al Nord contro il Torino e quindi il derby del Sud contro il Napoli in casa. Lecce-Roma alla sesta giornata, poi il Milan all’ottava di nuovo a San Siro e la Juventus in casa il 27 ottobre. Chiusura del campionato contro il Parma in casa.

Liverani non nasconde l’attesa per l’inizio del campionato: “Ci attende un esordio difficile, alla Scala del calcio italiano. Per noi rappresenta un traguardo arrivare a giocare in simili palcoscenici. Lo vivremo con tranquillità e serenità, ci prepareremo per questo esordio contro l’Inter e alla fine vedremo cosa dirà il campo. Sembra un calendario a blocchi, nel senso che all’inizio ci aspettano dei confronti di alta difficoltà, nella parte centrale altri di altissima difficoltà e poi incontreremo delle squadre che più o meno faranno il nostro campionato. L’ultima in casa con il Parma? Il nostro obiettivo è arrivare a quella giornata per giocarci quello che ora sarebbe un miracolo davanti alla nostra gente”.

A Milano a rappresentare il club giallorosso era presente il vicepresidente Alessandro Adamo. Nel primo pomeriggio si è svolta l’Assemblea di Lega avente ad oggetto la valutazione dell’offerta di Mediapro per i diritti audiovisivi per il triennio 2021/24. Il vicepresidente si è poi trasferito presso gli studi televisivi di Sky, sempre in Milano, per il sorteggio del calendario di Serie A stagione sportiva 2019/20. “Ostica ma affascinante – le parole del dirigente – la trasferta a Milano contro l’Inter, che segna l’inizio di questa nuova avventura”.