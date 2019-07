Nomine vertici Lupiae, Congedo: “Si rimandino a dopo la proclamazione”

Il consigliere di Fratelli d’Italia chiede al sindaco di aspettare la nascita ufficiale del consiglio comunale prima di indicare le scelte per la guida della partecipata.

“Mi risulta essere in dirittura d'arrivo la procedura di selezione dei nuovi vertici della Lupiae, la cui nomina potrebbe avvenire già nelle prossime ore. Sono naturalmente consapevole che tali nomine rientrino pienamente tra le competenze tecniche del Sindaco e politiche della maggioranza di governo, ritengo tuttavia che scelte di tale rilevanza rappresentino la migliore delle occasioni per imprimere segni concreti di cambiamento rispetto al passato nella vita amministrativa cittadina, così come evidentemente richiesto dall'elettorato leccese”. Lo dichiara il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Erio Congedo motivando la proposta di attendere per la nomina.