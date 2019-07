“Falso carabiniere” in giro con pistola giocattolo, allarme durante uno spettacolo

L’uomo, con l’arma priva di tappo rosso, è stato fermato dai militari, identificato e denunciato.

Si aggirava con fare sospetto dietro al palco di uno spettacolo teatrale in piazza, spacciandosi per carabiniere. È accaduto ieri a Erchie: ad avvisare i militari, gli spettatori preoccupati per la presenza dell’uomo. La pistola, consegnata durante le fasi di identificazione del 38enne, era nascosta all’interno della tasca del pantalone, priva del tappo rosso completa di 6 proiettili a salve.

A conclusione degli accertamenti, il “falso Carabiniere” è stato denunciato in stato di libertà per “usurpazione di funzioni pubbliche e porto ingiustificato di pistola giocattolo senza tappo rosso”.