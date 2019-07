Il mare restituisce il corpo senza vita del 18enne: ritrovato vicino al litorale

Il ragazzo si era trovato in difficoltà a causa del mare mosso, dopo essere entrato in acqua in località Scalo di Furno a Porto Cesareo.

Le speranze sono finite: il corpo di Matteo Ubaldi, il 18enne di Spoleto risucchiato dalle onde nel corso della giornata di ieri, è stato ritrovato privo di vita vicino al lido “Le Dune”.

Il giovane era scomparso durante un bagno in località Scalo di Furno a Porto Cesareo. Il giovane era entrato nello specchio d'acqua vicino al lido "Le Dune", in località "Scalo di Furno" ma il mare grosso e le onde gli avevano impedito di ritornare a riva. A salvarsi invece un suo conterraneo, di 17anni, recuperato dai bagnini.