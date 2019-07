In discoteca si scatena la rissa: all’alba volano transenne e bottiglie

Il video del parapiglia mostra i facinorosi trattenuti a stento dai buttafuori del Guendalina.

Rissa sulla pista da ballo della discoteca. È accaduto domenica scorsa, all’alba, all’interno del Guendalina, la nota discoteca di Santa Cesarea Terme. Lanci di bottiglie, transenne, urla, spinta, tutto immortalato dalle immagini degli smartphone di chi era presente.

Uno scontro nato, è una delle ipotesi, dalla contrapposizione tra salentini e baresi che, forse complice l’alcol e la stanchezza, hanno dato sfogo ai loro istinti peggiori trattenuti a stento dai buttafuori.