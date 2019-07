Al volante ubriachi, dodici patenti ritirate

I controlli dei carabinieri nei pressi di Castro

Maxi operazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Tricase che hanno pattugliato le strade a maggior intensità di traffico – soprattutto giovanile -nelle ore serali e notturne a Castro, sulla Provinciale 84 e nelle altre aree di competenza. In tutto sono 12 gli automobilisti trovati alla guida sotto effetto di alcol per i quali è scattato il ritiro della patente. Uno dei denunciati, un neopatentato di 18 anni di Gagliano del Capo, ha anche rischiato di rimanere gravemente ferito: il ragazzo, dopo essere uscito da noto locale notturno di Castro, nel percorrere la SP 84 in territorio di Ortelle, è uscito fuori strada andando a sbattere contro guardrail e cabina Enel, per poi terminare la corsa nel canale posto su lato opposto della carreggiata. Un 29enne è stato invece denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere: fermato nei pressi di uno stabilimento balneare a Salve dai militari della locale stazione è stato trovato in possesso di un coltello illegale tipo pugnale con lama di lunghezza 20 centimetri.