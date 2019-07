Open Fiber e Aqp, via ai ripristini stradali nelle traverse di viale Lo Re

Ripristini notturni anche nel piazzale della stazione ferroviaria e in viale Oronzo Quarta.



"Come concordato con Acquedotto Pugliese e la ditta Open Fiber, oggi a seguito del completamento di importanti opere infrastrutturali in quei tratti, prenderanno il via i ripristini dell’intera sede stradale nelle vie Cavour, Brunetti e De Simone - l o comunica l'assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco di Lecce Alessandro Delli Noci - s empre nella giornata di oggi, ma con dei ripristini notturni concordati con la ditta finalizzati a limitare i disagi alla circolazione in un’area particolarmente trafficata, partiranno i lavori di riqualificazione di viale O. Quarta e del piazzale della stazione"