Turista napoletana colta da malore ringrazia l'ospedale di Scorrano: "Professionali e sensibili"

La donna ha parole di ringraziamento anche per la guardia medica di Calimera: "Mi ha subito visitata in casa, è rimasta un'ora e nei giorni successivi si è informata sulla mia salute".

Una turista napoletana alle prese con un malore mentre è in vacanza nel Salento ci ha scritto per ringraziare pubblicamente la guardia medica di Calimera e l'ospedale di Scorrano per l'assistenza ricevuta e la sensibilità dimostrata nei suoi confronti.