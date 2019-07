Tregua dall'afa e isolati rovesci. Nuova ondata di caldo africano in arrivo

Dopo il calo termico e soprattutto igrometrico iniziato nella serata di ieri, la giornata odierna sarà caratterizzata da una modesta instabilità con rovesci di pioggia o temporali sparsi. Risultano tuttavia al riparo gli estremi settori sud-occidentali salentini.

Intanto la cappa di caldo e afa è stata spazzata via da correnti relativamente più fresche occidentali: le temperature risulteranno infatti in sensibile calo (anche 6-8 gradi in meno rispetto a sabato) con massime che non supereranno il muro dei 30 gradi. Possibili isolati temporali nel pomeriggio lungo rilievi e zone interne con possibile interessamento del settore ionico.

Una nuova ondata di caldo nordafricano investirà l'Italia da metà settimana, colpendo questa volta le regioni meridionali. La sua durata non sarà lunga in quanto nel weekend potrebbero giungere correnti occidentali meno calde.



Il TEMPO non subirà variazioni restando stabile e soleggiato, salvo possibile locale variabilità sabato.



Il VENTO si disporrà dai quadranti meridionali registrando dei rinforzi; rotazione a ponente nel weekend.