Si tuffa in mare e annega: tragedia a Torre San Giovanni

Il turista francese era in compagnia dei suoi due figli che per fortuna sono stati tratti in salvo.



Tragedia a Torre San Giovanni nel pomeriggio di oggi: un turista straniero che era in spiaggia con la famiglia è morto annegato. L'uomo si è inoltrato in mare nonostante le onde e le forti correnti insieme ai suoi due figli. Una scelta che si è rivelata subito un errore: le onde hanno travolti lui e i bambini che fortunatamente sono stati tratti in salvo da alcuni bagnanti. Nulla da fare per il turista che è stato riportato a riva quando era ormai troppo tardi.