Scompare tra le onde a Porto Cesareo, paura per un 18enne

Il giovane è scomparso durante un bagno in località Scala di Furno



Ore di angoscia per una famiglia di turisti umbri in vacanza a Porto Cesareo che hanno lanciato l'allarme dopo aver perso di vista il figlio 18enne.

Il giovane era entrato nello specchio d'acqua vicino al lido Le Dune ma il mare grosso e le onde gli hanno impedito di ritornare a riva. Le ricerche, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli sono in corso da alcune ore: al lavoro gli elicotteri dei vigili del fuoco e i mezzi della Guardia Costiera.

Il ragazzo era entrato in acqua insieme al padre e al fratello piccolo che per fortuna sono stati aiutati dai bagnini dei lidi vicini che li hanno riportati a terra.



Aggiornamenti a breve