Impresa della 14enne tarantina Benedetta Pilato: argento ai mondiali nei 50 rana

La giovane nuotatrice ha insidiato la campionessa in carica Lilly King.

Impresa della nuotatrice pugliese Benedetta Pilato: la 14enne tarantina ha vinto la medaglia d'argento nei 50 rana ai mondiali di nuoto. La nuotatrice ha chiuso la gara in 30” superata solo dalla statunitense Lilly King, campionessa in carica. Ieri Pilato aveva stabilito a sorpresa il nuovo record italiano in batteria con 29,98”. La 14enne vive e si allena a Taranto.

A lei i complimenti del senatore Dario Stefano: “Della sua straordinaria storia, un particolare attira più di tutti l’attenzione: ogni giorno è costretta a fare 60 km per nuotare nella piscina di Pulsano.

Un fatto che deve far riflettere molto sulla necessità di creare spazi idonei di condivisione delle passioni sportive e luoghi dove poter allenare ragazzi che, nonostante tutto, dimostrano di primeggiare nelle massime competizioni internazionali.