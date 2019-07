Spacciava ketamina e Mdma al Guendalina: pusher in manette

Fermate altre 7 persone per guida sotto effetto di stupefacenti.



Lotta allo spaccio di stupefacenti nelle discoteche estive: è finito in manette Chriti Helmi, 26enne tunisino residente a Barletta. L'uomo è stato arrestato presso il Guendalina, dove è stato sorpreso dai carabinieri mentre spacciava. Sottoposto a perquisizione, il pusher è stato trovato in possesso di 10 dosi di Mdma, e 2 dosi di ketamina. In tasca anche 700 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Nel corso dei controlli sono stati fermate e sanzionate con il ritiro della patente 7 persone, trovate alla guida in evidente stato alterazione psicofisica. Sottoposte ad accertamenti sanitari sono risultate positive all’uso di sostanze stupefacenti.

Altre 4 persone sono state deferite poiché ritenute responsabili di guida in stato di ebbrezza alcolica.