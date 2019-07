Rifiuti, impianti bloccati: l'ecocentro di Nardò chiude per 4 giorni

Da domani a giovedì non sarà possibile conferire gli ingombranti in via Valle d’Aosta.



A partire da domani, lunedì 29 luglio, e sino a giovedì 1 agosto l’ecocentro di Nardò di via Valle D’Aosta resterà chiuso e inutilizzabile. Lo ha comunicato Bianco Igiene Ambientale all’amministrazione comunale spiegando i motivi della chiusura.

Esiste infatti un blocco delle attività di accettazione dei rifiuti ingombranti da parte degli impianti di destinazione finale, che negli ultimi giorni ha portato gli operatori dell’ecocentro neretino a respingere i conferimenti da parte degli utenti a causa evidentemente della impossibilità di svuotare i contenitori. Una situazione che, peraltro, ha comportato forti lamentele da parte dei cittadini (in qualche caso ai limiti delle minacce personali nei confronti degli operatori del centro) che sono stati costretti a riportare a casa il rifiuto conferibile. Attualmente l’ecocentro è saturo e, per ragioni di sicurezza, non è possibile accettare ulteriori conferimenti.