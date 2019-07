Quattro gol al Frosinone di Nesta, si chiude al top il ritiro del Lecce

Nella quarta amichevole vantaggio ciociario con Paganini, poi si scatena il Lecce, a segno con Meccariello, Falco, Lapadula e Dubick as.



Quarta amichevole e quarta vittoria per il Lecce, questa volta con un avversario molto più quotato dei dilettanti sin qui affrontati. I giallorossi s’impongono per 4-1 al Frosinone di mister Alessandro Nesta, una delle favorite del prossimo torneo cadetto. La gara si è giocata a Trento.



Vantaggio ciociaro con un destro al volo di Paganini al 26′ del primo tempo, poi nella ripresa Liverani cambia diversi elementi e uno di questi, Biagio Meccariello, riporta subito il risultato in parità con un colpo di testa su punizione di Falco. Il sorpasso giallorosso è opera di Falco, alla mezzora, con un preciso colpo di testa su servizio di Haye. Nei minuti finali il Lecce allarga il punteggio con le marcature di Lapadula, con un tap-in da corta distanza, e Dubickas, con un piattone su assist di Falco. Quella di stasera era l’ultima amichevole del ritiro pre-campionato che si concluderà domani, 28 luglio.

Questo il tabellino della gara:



LECCE-FROSINONE 4-1

RETI: 26′ pt Paganini (F), 10′ st Meccariello (L), 30′ st Falco (L), 37′ st Lapadula (L), 45′ st Dubickas





LECCE (4-3-1-2): Gabriel (1′ st Vigorito); Benzar (20′ st Pierno), Lucioni (25′ st Riccardi), Rossettini (1′ st Meccariello), Calderoni (1′ st Vera); Tachtsidis (10′ st Petriccione), Majer (33′ st Gallo), Tabanelli (14′ st Haye); Lo Faso (1′ st Falco); Lapadula, La Mantia (21′ st Dubickas). In panchina: Bleve, Chironi, Dumancic, Shakhov, Felici, Quarta, Radicchio. Allenatore: Liverani.



FROSINONE: Bardi (20’st Iacobucci); Zampano (20’st Verde), Ariaudo, Szyminski (11’st Krajnc), Beghetto (30’st Tribuzzi); Maiello (14’st Vitale), Gori, Paganini (23’st Chibsah); Matarese (41’st Errico); Trotta (41’st Obleac), Citro (33’st Volpe). Allenatore: Nesta.