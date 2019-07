"Tramonto boreale" nel Salento: gli scatti diventano virali

Il web è impazzito per il "tramonto boreale" che giovedì sera ha incantato tutta la Puglia. Dal Gargano al Salento in migliaia hanno immportalato i bellisimi colori del cielo, con una straordinaria fascia di luce blu che richiamava l'aurora. Un tramonto di una bellezza rara a tal punto che anche il Presidente della Regione Michele Emiliano ha voluto immortalarlo con un video pubblicato sul suo profilo Facebook.

Gli scatti diventati virali, in queste ore impazzano sul web.

Qualcuno ha anche provato a dare una spiegazione scientifica al fenomeno: la fascia "in ombra" potrebbe essere dovuta alla presenza dell'incudine di una cella temporalesca.



Foto in copertina di Davide Giaffreda