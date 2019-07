Scontri prima del match: tifosi del Casarano aggrediti a Perugia

Annullato prima del fischio d'inizio il match che si sarebbe dovuto disputare a Pietralunga, un piccolo Comune della provincia di Perugia.

Scontri tra tifoserie prima dell'amichevole tra il Casarano Calcio, serie D, e il Perugia, serie B. Annullato prima del fischio d'inizio il match che si sarebbe dovuto disputare a Pietralunga, un piccolo Comune della provincia di Perugia.

"Una decina di tifosi del Casarano, prima dell’inizio della gara, sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente da ultras del Perugia dopo aver preso posto nel l’unica tribuna dello stadio. - si legge nella ricostruzione fornita dall’ufficio stampa rossazzurro - Nel tentativo di spostarsi, sono stati inseguiti. A questo punto due dirigenti della Digos hanno accompagnato gli stessi tifosi sul pulmino con il quale erano arrivati, pregandoli di attendere gli eventi. I tifosi hanno invece preferito abbandonare l’impianto. Preso atto dell’accaduto, la società ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni ambientali per disputare la partita, seppur amichevole, nel rispetto dei propri tifosi e dei valori dello sport. La società Casarano Calcio ringrazia, tuttavia, i dirigenti del Perugia per aver compreso la decisione e per aver stigmatizzato l’accaduto".