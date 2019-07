Reina Soisbault Cup 2019, il top del tennis femminile Under 18 ritorna a Maglie

Lo storico circolo salentino si riconferma eccellenza sportiva internazionale

Dal 31 luglio al 2 agosto il Circolo Tennis di Maglie sarà nuovamente punto di riferimento del tennis internazionale con le semifinali della Reina Soisbault Cup, la prestigiosa competizione a squadre organizzata da Tennis Europe che incoronerà la nazionale campione d'Europa Under 18 femminile e porta d'ingresso per le convocazioni in Fed Cup.

A Maglie sarà quindi possibile, come una macchina del tempo, vedere giocare le campionesse del futuro, le eredi della Pennetta, Vinci, Schiavone, Giorgi, e della Errani che hanno scritto la storia del tennis in Italia.

La nazionale italiana, capitanata da Fausto Scolari, ripropone la stessa formazione che ha vinto il girone magliese l'anno scorso. Elisabetta Cocciaretto (già nella squadra di Fed Cup), Martina Biagianti e Federica Rossi. Tutte classe 2001.

Le azzurrine del tennis, per accedere alle finali di Granville, in Francia, dovranno confrontarsi con altre 5 squadre nazionali, Croazia, Gran Bretagna, Portogallo, Spagna e Ungheria. Solo le prime due qualificate staccheranno il biglietto per le finali e sarà importante vincere per presentarsi come testa di serie nel tabellone finale.

Al CT Maglie viene ancora una volta riconosciuto un livello di eccellenza sportiva sia per l'organizzazione di manifestazioni internazionali che per meriti agonistici con la sua presenza, da tantissimi anni, nel massimo campionato di serie A1 che riprenderà a metà ottobre.

Il presidente del CT Maglie, Carlo De Iaco, nella definizione di eccellenza sportiva pugliese richiama l'evento del mese scorso che ha visto ospite del circolo magliese la dirigenza dell'US Lecce Calcio: “Queste due eccellenze vengono dal grande uomo e dirigente sportivo Mario Stasi che designò suoi eredi Ernesto Sticchi Damiani, padre di Saverio, e me. Perché riteneva che la nostra passione per i giovani e le capacità organizzative, fossero l'ideale per Lecce e per Maglie”

Per il direttore del torneo, Antonio Baglivo: “Il nostro circolo si contraddistingue, sia su scala nazionale che internazionale, per le manifestazioni di altissimo livello che organizza stabilmente da tantissimi anni quali il torneo internazionale Under 12, la Fed Cup Junior Under 18 e, negli anni passati, anche la Coppa Davis Junior Under 16. Non dimentichiamo l'evento storico per eccellenza, l'organizzazione della semifinale mondiale di Fed Cup tra Italia e Repubblica Ceca, con la presenza di Francesca Schiavone, Silvia Farina, Flavia Pennetta, Roberta Vinci e capitanate da Corrado Barazzutti. Questi grandi eventi, come anche il prossimo campionato di serie A1, sono estremamente importanti a livello di promozione dell'economia territoriale perché coinvolgono una vastissima fascia di sportivi che seguono con attenzione il tennis”.

Gli incontri si giocheranno nel pomeriggio dalle ore 14 da mercoledì 31 luglio fino alle finali che si svolgeranno venerdì 2 agosto. Tutto con ingresso libero.

La cerimonia di apertura si svolgerà martedì 30 luglio alle ore 18,30 con la presentazione ufficiale delle squadre e il sorteggio per il tabellone.

STORIA

La Reina Soisbault Cup nasce nel 1991 dalla fusione di due coppe europee per squadre femminili Under 18. La Coppa Annie Soisbault de Montaigu e la Copa S.M. La Reina.

La Coppa Annie Soisbault de Montaigu porta il nome della campionessa di tennis francese Annie Soisbault, il cui padre, Robert Soisbault, era il presidente della Federazione Francese di Tennis. Giocata per la prima volta nel 1965 in Francia, la competizione era rivolta alle squadre composte da giovani tenniste categoria Under 20 per offrire alle ragazze le stesse opportunità concesse dalla Coppa Galéa per i ragazzi.

Nel 1972 in Spagna fu creata una competizione, simile alla coppa francese e rivolta alle squadre Under 18 femminili, dedicata alla principessa Sofia di Grecia, futura sposa del re di Spagna, Juan Carlos di Borbone. Dopo essere diventata regina il nome della competizione cambiò in Copa S.M. La Reina nel 1980.

Gli eventi sono stati fusi nel 1991 da Tennis Europe in seguito alla riorganizzazione dei tornei. Da allora sono scambiati tra le federazioni nazionali organizzative originali, Francia e Spagna, con le finali rispettivamente a Granville e Valladolid. Si chiama Reina/Soisbault Cup dal 1991 e per gli anni dispari, Soisbault/Reina Cup dal 1992 e per gli anni pari.