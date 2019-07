"Il suono illuminato", domani a Guagnano i Nidi D'Arac

Nidi d’Arac e Tony Esposito a Guagnano, poi il Festival Bande a Sud a Trepuzzi con Boomdabash, la grande parata delle street band, una serata di suoni e sapori e gli Avion Travel. Poi ancora tanta musica a settembre, a Villa Baldassarri e Squinzano.

Abbraccia l’estate nord salentina “Il Suono Illuminato”, progetto che riprende il suo percorso annuale di scoperta e promozione del territorio attraverso musica di qualità e concerti gratuiti in piazza, impreziosendo e animando il calendario di riti, feste e folklore più autentico e tradizionale dei cinque paesi nord salentini coinvolti.

Da luglio e fino a settembre, il progetto, vincitore del programma spettacolo triennale della Regione Puglia e diretto dal maestro Gioacchino Palma, toccherà Guagnano, con la frazione di Villa Baldassarri, Trepuzzi (comune capofila con il festival Bande a Sud) e Squinzano, offrendo differenti esperienze musicali di grande rilievo nazionale e internazionale, dando spazio a esperienze e talenti locali, nel “file rouge” della tradizione bandistica e delle sue tante espressioni contemporanee come anche del folk meridionale e mediterraneo.

Si parte da Guagnano, paese con una antica e preziosa tradizione vitivinicola che, sabato 27 e domenica 28 luglio, suggella l’ormai storico appuntamento con la Sagra dell’Uva Cardinal e del Vino. Giunta alla 39esima edizione, la storica festa organizzata dalla Pro Loco, celebra quella che è tra le migliori varietà d’uva da tavola del territorio e, in largo Pertini, accoglie estimatori e golosi per i due giorni di festa allegri e conviviali.

Il programma musicale delle due serate prevede, sabato 27, le funamboliche e itineranti note della Fragagnano Street Band.

Domenica 28, sul palco arrivano i Nidi d’Arac di Alessandro Coppola. La band salentina, nata a Roma e da anni di base a Parigi, è tra le più propositive nel panorama di quella nuova tendenza musicale che contamina la tradizione popolare con le nuove tecnologie. Sul palco di Guagnano i Nidi d’Arac presentano il loro nuovo lavoro discografico,“FACE B” con la presenza dell‘istrionico e virtuoso violino di Her.

Sempre a Guagnano, venerdì 9 agosto, si rinnova l’appuntamento con il Premio Terre del Negroamaro, una celebrazione delle eccellenze legate alla viticoltura locale, che dispensano sorsi lungo le vie del paese.

Sul palco in piazza, durante la kermesse, tra ospiti e premi, “Il suono Illuminato” tiene a battesimo un incontro a tutto ritmo, tra il percussionista napoletano Tony Esposito e l’Ensemble Terre del Negroamaro. Il progetto artistico, avviato dal maestro Giampiero Perrone, forte di un repertorio variegato, incontra le contaminatissime percussioni mediterranee di Tony Esposito, tra i protagonisti, negli anni ’70, della fervida scena musicale napoletana che si è aperta al mondo come poche. La sua “Kalimba de Luna”, negli anni ’80, è la pagina più celebre della carriera solista.

Agosto, nel Nord Salento, a Trepuzzi nello specifico, è ormai sinonimo di Bande a Sud, il festival degli immaginari bandistici, diventato in pochi anni un punto di riferimento pugliese negli eventi musicali dedicati alla banda e al suo immaginario, con le sue sorprendenti contaminazioni nazionali e internazionali che trasformano Largo Margherita, illuminato da una cassarmonica, cuore e simbolo per i dieci giorni del festival, in un paesaggio sonoro magico e dal forte impatto sociale e musicale.

Il consueto ed atteso appuntamento con la Festa delle bande di strada, quest’anno si sposta al 12 agosto, e Bande a Sud inizia in maniera più intima, celebrando, martedì 6, il novenario di preghiera che conduce alla festa patronale della Madonna Assunta con un concerto di musica sacra del Coro femminile “Cecilia Bernardini”, accompagnato dall’Orchestra di Fiati del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, diretti da Francesco Muolo.

Attesissimi, sul grande palco in Largo Margherita, domenica 11 agosto, i Boomdabash, crew salentina lanciatissima da anni a livello nazionale grazie ad un ragamuffin, schietto quanto radicale e impegnato, in grado di sposarsi, all’occorrenza, con il pop e tanti suoi protagonisti. Dando così alla luce hit canticchiate e “irradiatissime” ovunque, da “Non ti dico no”, con Loredana Bertè alla freschissima “Mambo salentino”, cantata con Alessandra Amoroso, passando per il successo sanremese “Per un milione”. Biggie Bash, Payà (il trepuzzino Paolo Pagano), Blazon e Mr.Ketra hanno da poco festeggiato i 15 anni di carriera. Partita dal Nord Salento e approdata ovunque.

Gli altri appuntamenti di Bande a Sud sono, lunedì 12 con la Festa delle bande di strada, il cuore del festival, una lunga e suggestiva carovana di talentuose street band nazionali, diverse per genere e colori, dopo aver percorso le vie del centro storico, si incontrano sotto e sopra la cassarmonica per una festosa jam finale fino a tarda sera.

Tra queste, una particolarissima e grande banda composta da decine di bambini protagonisti del progetto Bande a Sud Kids, con laboratori a cura dell’Associazione Blablabla, di costruzione di strumenti musicali con materiale di riciclo, strimpellati, soffiati e percossi poi durante la festosa parata finale.

Sposa sapori e note, martedì 13, il nuovissimo progetto Street Soundscape. La strada che vibra, con otto postazioni sparse in città, con protagonisti ensemble e band di vario genere e altrettante particolari offerte enogastronomiche.

I tradizionali appuntamenti con le bande da giro che riportano in vita tutto lo splendore delle composizioni e delle Opere della grande tradizione in cassarmonica, durante la festa patronale del 14 e 15 in onore della Madonna Assunta, annunciano la chiusura del festival, mercoledì 16, quest’anno affidata all’eleganza e alle melodie degli Avion Travel. Quarant’anni di musica e successi alle spalle, la “piccola orchestra” campana guidata da Peppe Servillo, per molti aspetti rappresenta un unicum nel panorama musicale legato alla musica d’autore italiana.

“Il Suono Illuminato” saluta poi l’estate, con una ricca tranche settembrina, a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano, accompagnando i sapori della Sagra del maiale, appuntamento da sempre molto atteso in tutto il territorio nord salentino. Quindi a Squinzano, per la manifestazione Città della Musica, che si appresta ad accogliere, sul palco, esperienze e protagonisti legati al folk partenopeo e vari “illuminati” incontri. I programmi delle feste settembrine saranno resi noti a breve.

