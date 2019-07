A bordo reti a strascico vietate: sequestrato anche un quintale di pesce

Operazione della Guardia costiera di Otranto nella giornata di venerdì.

Gli uomini della Guardia costiera di Otranto, nelle scorse ore, hanno sottoposto a ispezione tre pescherecci a strascico scalanti nel porto cittadini. In particolare i militari della guardia costiera hanno riscontrato a bordo delle la presenza di reti a strascico non consentite aventi una misura di maglia inferiore al minimo consentito in violazione delle norme nazionali e comunitarie disciplinati gli attrezzi da pesca.

L’impiego di tali attrezzi costituisce difatti un vero e proprio attentato al delicato equilibrio ecosistemico della zona di mare interessata, da cui consegue il depauperamento delle risorse ittiche.