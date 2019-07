Borse con marchi falsi, scatta il blitz tra gli ambulanti alla festa di Santa Cristina

Controlli in materia di commercio abusivo, contraffazione e occupazione del suolo pubblico a Gallipoli: denunciato un ambulante 35enne.

In occasione dei festeggiamenti civili e religiosi a Gallipoli in onore della patrona della Citta Bella “Santa Cristina”, gli agenti del Commissariato di polizia, insieme agli agenti della Polizia Locale e ai carabinieri della Compagnia, hanno svolto sui principali viali cittadini appositi controlli amministrativi, per prevenire e contrastare reati in materia di commercio abusivo, contraffazione commerciale ed occupazione di suolo pubblico.

Complessivamente sono stati controllati 31 venditori ambulanti che, anche grazie all’attività di prevenzione effettuata dagli agenti, sono risultati in regola con la normativa sull’occupazione del suolo pubblico.

Durante i controlli, inoltre, gli agenti hanno identificato e controllato un cittadino 35enne di nazionalità senegalese che aveva sul proprio telo 35 borse da donna con marchio contraffatto riconducibili a marchi tutelati di note case di moda come “Michael Kors”, “Meschino”, “Prada”, “Chanel”, “Gucci” e “Adidas”.