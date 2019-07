Scultura d'ulivo per il Comando carabinieri: il regalo del maestro 82enne

Il maestro Arnaldo Stifani ha donato una sua opera al comando provinciale dei carabinieri di Lecce. Nell’occasione ricordato anche Mario Rega Cerciello, morto accoltellato nelle scorse ore, a Roma.

Stamattina, nella sala stampa del comando provinciale dei carabinieri di Lecce, alla presenza del comandante, colonnello Giampaolo Zanchi, il maestro Arnaldo Stifani, 82enne di Copertino, scultore e pittore, ha coronato il suo desiderio di donare una propria opera ai carabinieri.

L’uomo, il 10 ottobre del 2016 è stato insignito dell’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana. È fondatore e presidente dell’associazione culturale “La Scagnozza”, operante già da diversi anni con l’intento di contribuire alla conoscenza ed alla diffusione dello sviluppo e salvaguardia del patrimonio culturale ed artistico della propria città nonché dell’associazione pro-loco di quel centro.

Già nel 2007 aveva donato un’opera lignea alla dipendente tenenza di Copertino. La scultura donata oggi è realizzata in legno di ulivo, alta cm.115 circa e rappresenta un carabiniere in grande uniforme, abbracciato dalla propria madre. A sorreggere il militare nel suo quotidiano servizio c’è anche la Virgo Fidelis, che compare nella parte in basso a sinistra della scultura.