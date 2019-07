Showy Boys, doppio appuntamento estivo con i tornei federali di beach 1 e under 19

Un nuovo doppio appuntamento sportivo nell'estate 2019.

La Showy Boys Galatina, in collaborazione con Beach Life, ufficializza due tornei di beach volley: beach 1 maschile e under 19 2x2 maschile, in calendario il 10 e 11 agosto sui campi del Lido Balnearea presso i Laghi Alimini di Otranto.

Due tornei federali, autorizzati dal Comitato Regionale Fipav, dei quali la Showy Boys è promoter ufficiale, organizzati nel week-end di San Lorenzo in una suggestiva location come quella dei Laghi Alimini e degli impianti sportivi dello stabilimento Balnearea Beach. I responsabili organizzativi, Monica Matarelli e Carmine Giugno, hanno pensato di rendere ancora più accogliente la partecipazione ai due eventi: "sarà un fine settimana di sport e divertimento - dicono i referenti dei tornei - agli atleti iscritti sarà offerto il servizio navetta transfer da e per l'aeroporto di Brindisi e la stazione ferroviaria di Lecce, il vitto completo e i cocktail party".

La società bianco-verde ha presentato quelle che saranno le divise che i partecipanti al torneo indosseranno sui campi del lido Balnearea e invita atleti e appassionati a regalarsi nel week-end di San Lorenzo un doppio appuntamento con il beach volley e il divertimento. Ai vincitori del torneo beach 1 andrà un premio di 1500,00 euro.