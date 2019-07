Compravendita immobiliari sicure, accordo tra Collegio Geometri e agenti professionali

Siglato un protocollo d’intesa. Ratano: “Sinergia importante per rendere gli atti di trasferimento immobiliare in linea con i più elevati standard di sicurezza”. Vitale: “Garantiti i cittadini-consumatori”.

È stato siglato nei giorni scorsi il protocollo d’intesa tra il Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di Lecce e la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (Fiaip) di Lecce, per favorire la cooperazione fra le categorie e disciplinare le prestazioni professionali, in particolare l’assistenza tecnica da espletare negli atti di trasferimento immobiliare. L’accordo è stato sottoscritto nella sede leccese del Collegio Geometri dal presidente Luigi Ratano e dal vice presidente provinciale Fiaip Lecce, Luigi Vitale.

«Si tratta di una sinergia importante – sottolinea Luigi Ratano, presidente del Collegio Geometri di Lecce - che punta a valorizzare le rispettive competenze e rendere gli atti di trasferimento immobiliare in linea con i più elevati standard di sicurezza nell’interesse dei soggetti che sono parte nelle negoziazioni immobiliari, assicurando agli stessi un trasferimento sicuro sotto il profilo della commerciabilità dei beni immobili ed in tema di verifica della regolarità urbanistica-edilizia, catastale e della agibilità. L’accordo va anche nella direzione di assicurare una minore incidenza del contenzioso e delle procedure amministrative di sanatoria nell’ambito delle irregolarità urbanistico-edilizio e delle agibilità. Anche questo tassello di cooperazione con gli agenti immobiliari – conclude - potrà rivelarsi, inoltre, utile leva per nuove opportunità di lavoro per i geometri della provincia di Lecce».

«Questa collaborazione - dichiara Luigi Vitale, vice presidente Fiaip Lecce - consentirà alle agenzie immobiliari associate alla Fiaip e ai geometri iscritti al Collegio di usufruire reciprocamente dei servizi di consulenza che le rispettive categorie professionali specificatamente esercitano, nel rispetto dei propri ruoli professionali. Si tratta di un protocollo importante che garantirà ai cittadini-consumatori la trasparenza sulle compravendite immobiliari e la tranquillità di interfacciarsi con professionisti della mediazione immobiliare, assicurando così il rispetto della legalità e combattendo l’esercizio abusivo della professione. La professionalità degli Agenti Immobiliari Fiaip e la supervisione del direttivo Fiaip Lecce garantiranno un servizio di qualità ai cittadini».