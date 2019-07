Un euro a quintale per raccogliere angurie: 59enne arrestato per sfruttamento

Sfruttava i migranti per la raccolta delle angurie: con questa accusa è stato arrestato un imprenditore di Nardò, nella serata di ieri, dopo una lunga operazione dei carabinieri.

Sfruttava i migranti per la raccolta delle angurie: con questa accusa è stato arrestato in flagranza di reato, nella giornata di ieri, un imprenditore 59enne di Nardò, Marcello Corvo, nel corso di un’operazione scattata nell’ambito del contrasto al caporalato.

L’uomo, incensurato, era amministratore unico di una ditta dedita all’impianto, alla cura e alla raccolta orticola.

L’intervento è avvenuto nei pressi della masseria “Donna Aurelia” sul territorio di Nardò, e, quando sono arrivati i carabinieri, sul posto si trovavano una decina di lavoratori, la maggior parte di origine africana, impegnati nella raccolta delle angurie. È il secondo caso nel giro di poche settimane, dopo quanto accaduto con l’amministratore di una cooperativa sempre a Nardò, colpita dalla Task Force anti caporalato.

Nello specifico, il 59enne, come dimostrato dalle indagini, utilizzava, assumeva ed impiegava 9 braccianti agricoli di (7 di nazionalità tunisina, 2 algerina), con regolare permesso di soggiorno, approfittando del loro stato bisogno (tutti monoreddito con famiglie a carico) e sottoponendoli a condizioni di sfruttamento. Nella fattispecie, mediante reiterati servizi osservazione, controllo e pedinamento in abiti e vetture simulati (con videoriprese e fotografie), emergevano prove documentali e dichiarazioni dei braccianti che permettevano di accertare come i medesimi avevano prestato ininterrottamente attività lavorativa per la raccolta angurie su alcuni fondi agricoli di Nardò dalla fine di giugno sino al 26 luglio anche per più di 30 gg di seguito, domeniche comprese), per 10 ore giornaliere, con una retribuzione per tariffa a cottimo (euro 1 per quintale angurie).

Una situazione in violazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali, non rispettando peraltro l’ordinanza sindacale comunale neretina, in virtù della quale è proibito lavorare sui campi agricoli dalle ore 12:30 alle ore 16:30, dal 21.06.2019 al 31.08.2019.

Gli operanti accertavano il mancato rispetto delle norme i materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro: i braccianti prestavano la propria attività lavorativa senza aver ricevuto alcun dispositivo di protezione individuale (guanti, scarpe, pantaloni anti strappo etc.), anzi erano costretti dalle circostanze a procurarseli autonomamente; con la totale mancanza di bagni chimici nei luoghi di lavoro, corsi di formazione ed informazione. I lavoratori, inoltre, dimoravano presso talune abitazioni di Nardò, in situazione degradante e fatiscente.