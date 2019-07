Scossa fatale mentre si trovano in giardino, muoiono folgorate due donne

La terribile tragedia questa mattina a Nardò, dove hanno perso la vita due donne.

Tragedia in pieno giorno a Nardò, dove intorno alle 10, due donne sono morte folgorate mentre si trovavano nel giardino di casa: è accaduto in via San Giuseppe da Copertino in una zona periferica del comune salentino.

Dalle ricostruzioni sembra che una di loro, una casalinga 46enne, stesse annaffiando i fiori quando ha preso una scossa che l’ha colpita violentemente, a causa del cortocircuito innescatosi per il contatto sulla pavimentazione con un filo scoperto. L’altra donna, una vicina di casa 51enne, si sarebbe accorta dell’incidente sentendo le urla disperate della 46enne e precipitandosi di corsa sul posto, ma nel tentativo disperato di soccorrere la padrona di casa, sarebbe poi rimasta a sua volta folgorata. Entrambe le donne sono morte sul colpo.