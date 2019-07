Ancora scritte offensive a Maglie: nel mirino Fitto, l'ex sindaco e il primo cittadino

Nuove scritte e anche una rosa dei venti apparse in giro per Maglie.

Nuove scritte offensive a Maglie, dopo quelle apparse la settimana scorsa sui muri vicino alla sede dell’Asl e nella zona dell’ospizio e in altri punti della città: nel mirino ancora una volta l’ex sindaco Antonio Fitto, l’attuale primo cittadino Ernesto Toma e anche Raffaele Fitto, “uniti” in una rosa dei venti, comparsa davanti alla scuola elementare De Giuseppe in via Clementina Palma.



Nel mirino anche per un'assistente sociale, un avvocato e un vigile urbano.