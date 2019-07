Monteroni Volley, vacanze terminate: martedì primo allenamento

In casa Monteroni Volley si lavora alla programmazione della stagione sportiva 2019/2020.

Le variegate tonalità dell’azzurro dello splendido mare di Porto Cesareo hanno fatto da insolita cornice al primo incontro ufficiale tra Società, Prima Squadra e il nuovo Coach Fabrizio Gloria. “Siamo contenti dei risultati ottenuti nello scorso campionato, frutto anche dell’ottimo lavoro tecnico svolto da Sandro Medico e Sandro Carci”, afferma la Società, “ma soprattutto dell’entusiasmo che si respira all’interno e attorno alla Monteroni Volley, al punto che diverse atlete hanno chiesto di poter entrare a far parte della nostra famiglia. Nostra forza e valore aggiunto è stato il gruppo e per noi è fondamentale giocare anche e soprattutto per il piacere di stare insieme e di condividere momenti. Ogni nostra atleta è importante non solo per il contributo sportivo che è in grado di dare ma anche per quello umano”.

E così tra conferme, sono tutte disponibili le ragazze della passata stagione, rientri dai prestiti, giovanissime promesse da avvicinare alla Prima Squadra e qualche ultimo tassello a cui sta lavorando il DS Giulio Zecca, Coach GLORIA dovrebbe avere a disposizione per il prossimo campionato un roster di altissimo livello che potrebbe regalare tante altre soddisfazioni.

Allenamento preliminare agli ordini del nuovo tecnico martedì prossimo, 30 luglio, alle ore 20, presso il Palazzetto del Velodromo.