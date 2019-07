"Salento technique" premiata dal Ministero: successo per l'Ortopedia del "Fazzi"

Tecniche nuove “made in Salento” e qualità degli interventi chirurgici.

Con la “Salento technique”, la cui efficacia è stata ufficialmente riconosciuta dal Ministero della Salute, l’Unità di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, diretta dal dr. Giuseppe Rollo, aggiunge un nuovo importante risultato al bagaglio di esperienza accumulato negli ultimi anni.

Dietro al lavoro quotidiano di un reparto di prima linea, molto impegnato nel settore delicato dei grandi traumi e dei politraumi, è forte anche la capacità di affinare e migliorare le tecniche, nuove o già rodate che siano. Il caso della “Salento technique” è emblematico e racconta del processo di miglioramento continuo che tiene assieme la pratica clinica al lavoro d’équipe, da cui è scaturita l’elaborazione di un nuovo protocollo per la chirurgia del gomito. Si tratta, in particolare, di un intervento per il trauma del capo distale del bicipite in cui, diversamente dalle tecniche tradizionali, si procede alla reinserzione del tendine con una posizione più anatomica: questa tecnica restituisce al paziente mediamente il 97 per cento della forza nel movimento di flessione, estensione e prono-supinazione (rotazione) dell’avambraccio rispetto alla situazione antecedente al trauma. Un’innovazione di cui potranno giovarsi soprattutto pazienti giovani, poiché questo tipo di eventi traumatici si presenta più frequentemente in soggetti che fanno sport oppure sollevano pesi durante il lavoro.

La tecnica dell’équipe del “Fazzi” è stata menzionata dal Ministero della Salute – oltre che pubblicata sul Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma - in quanto ideata in collaborazione con l’Unità Operativa di spalla e gomito dell’Ircss Rizzoli di Bologna, una realtà scientificamente all’avanguardia in campo ortopedico. Una collaborazione in atto da tempo e già capace di produrre la tecnica Grika, anch’essa applicata al gomito e con un’impronta marcatamente salentina. Sulla Grika, insieme al Rizzoli e all’Università di Amsterdam, è stato pubblicato sul più importante giornale scientifico americano di settore, il Journal of Shoulder and Elbow Surgery, un articolo scientifico dedicato ad un indice di allineamento nel post-operatorio delle fratture del gomito.

L’Ortopedia del “Fazzi”, inoltre, ha recentemente avviato una collaborazione con l’Università del Salento, Facoltà di Fisica, con l’obiettivo di creare un dispositivo per il trattamento delle fratture vertebrali osteoporotiche negli anziani. “Con il nostro lavoro – spiega il direttore Giuseppe Rollo - ci proponiamo come una realtà scientifica apprezzabile, didatticamente attiva e in grado di collaborare con istituzioni scientifiche a livello italiano, europeo e internazionale”. Nel 2018, ad esempio, l’Ortopedia leccese è stata l’unica realtà europea ad intervenire durante la sessione “trauma sperimentale” nell’American Academy of Orthopaedic Surgery, mentre più recentemente (nell’aprile 2019) è stata presentata a Tel Aviv la tecnica I.O.L.E. per il trattamento delle fratture complesse di femore nei pazienti pediatrici.