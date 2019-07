Impianto amianto Cavallino, conferenza dei servizi attende la pronuncia del Tar

Si attenderà l’11 settembre, quando il Tar si pronuncerà sul decreto di non assoggettabilità a Via del progetto: soddisfatto il sindaco di San Cesario Coppola.

Nulla di fatto nella conferenza dei servizi convocata sul progetto di un impianto di trattamento dell’amianto sul territorio di Cavallino: la decisione è stata quella di attendere la pronuncia cautelare del Tar Lecce sul decreto di non assoggettabilità a Valutazione d’impatto ambientale, attesa per l’11 settembre.

Soddisfatto di questo esito è il sindaco di San Cesario di Lecce, Fernando Coppola, che parla di “giusta prudenza” e di decisione che “rappresenta un primo momento di buon senso in una vicenda caratterizzata da pasticci e forzature da più di qualche soggetto”.

«La certezza di emissioni, la sperimentalità e soprattutto la localizzazione dell'impianto - cioè esattamente dove già sono collocate da decenni due discariche e due impianti di smaltimento dei rifiuti nonché un grande centro commerciale - rendevano e rendono necessaria una valutazione di impatto ambientale. Chiediamo solo questo - prosegue Coppola -, non siamo contro lo sviluppo ma per uno sviluppo sostenibile, che assicuri a popolazioni già sottoposte da decenni a enormi pressioni ambientali il necessario e tempestivo coinvolgimento e le massime garanzie per la salute del nostro ambiente e dei cittadini».