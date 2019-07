A conclusione di specifica indagine i carabinieri di Calimera hanno denunciato un 58enne di Vicenza per aver truffato un uomo del posto.

La vittima, dopo aver posto in vendita on-line un abito da uomo, veniva contattato dal 58enne, intenzionato all’acquisto, che, dopo avergli fornito false istruzioni su presunta procedura telematica per ricevere bonifico, lo induceva in errore facendogli effettuare due pagamenti per 1.566 euro sulla propria postepay.