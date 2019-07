Violenze sui bambini registrate con il cellulare: maestra sospesa per 9 mesi

Le indagini sono nate da una querela dei genitori di un bimbo tornato a casa con lividi sul braccio. Gli episodi sono accaduti nel brindisino.

È accusata di aver usato violenza sui bambini della scuola dell'infanzia del brindisino, colpendoli con schiaffi e strattonamenti e aggredendoli in vario modo: ad essere indagata è stata una maestra di scuola materna di 60 anni, sospesa per nove mesi dall'insegnamento in esecuzione di una misura interdittiva disposta dal gip Stefania De Angelsi su richiesta del pm Paola Palumbo di Brindisi.

L’attività dell’Arma ha avuto inizio a seguito di una denuncia presentata nel mese di marzo scorso dai genitori di un bimbo di 3 anni e mezzo che aveva loro confidato di essere stato picchiato in più occasioni sia sulle mani, sia sulla testa, in particolare da una maestra. La mamma ha aggiunto che, in una circostanza, il figlio era tornato da scuola con dei lividi sul braccio sinistro, attribuendo l’episodio al fatto di essere stato strattonato con forza dalle insegnanti, e dicendo di non voler più frequentare la scuola perché una delle maestre lo picchiava. I genitori hanno deciso di inserire nello zainetto del figlio uno smartphone con funzione di registrazione: dall’ascolto era emerso che la maestra lo aveva ripreso in maniera aggressiva per poi colpirlo con schiaffi, tanto da farlo piangere disperatamente. Quel giorno, all’uscita dall’asilo, il bimbo era molto nervoso, aveva gli occhi lucidi e il volto arrossato: ai genitori, per tranquillizzarli, la maestra aveva riferito che il piccolo aveva appena finito di correre.

In seguito, sono emersi altri significativi episodi che dimostrerebbero gli strattonamenti e gli schiaffi nei confronti dei bambini della scuola dell’Infanzia.

I carabinieri hanno scoperto che, con cadenza quasi quotidiana, la maestra minacciava di usare violenza nei confronti dei piccoli, ritenuti responsabili di essersi allontanati dal banco o di avere battuto le mani o fatto cadere le costruzioni a terra e, nel pronunciare parolacce, li colpiva con schiaffi sul capo, sulle braccia, sul volto, tanto che, in alcuni casi, i piccoli piangevano disperatamente o sbattevano la testa sul banco o cadevano a terra.

Il ricorso sistematico alla violenza nei confronti dei bambini in tenerissima età, il numero degli episodi registrati in un ristretto arco temporale, hanno consentito di contestare alla donna il reato di maltrattamenti e verso i fanciulli.