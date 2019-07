Nell'armadio di casa oltre due etti di cocaina e marijuana: coppia nei guai

Dopo il controllo, l’uomo della coppia è stato arrestato e la donna denunciata. Altre due persone deferite.

Finisce nei guai una coppia di Monteroni di Lecce, sorpresa durante un controllo specifico dei carabinieri con l’ausilio di unità cinofila da Modugno con droga conservata in casa: in particolare, all’interno di un armadio dentro una stanza adibita a ripostiglio, veniva rinvenuto un contenitore in plastica all’interno del quale venivano trovate, opportunamente confezionate con cellophane e nastro adesivo, due confezioni di marijuana del peso di 150 grammi e varie confezioni di cocaina per 107,5 grammi, oltre a due nastri di cellophane di colore nero utilizzato per il confezionamento delle dosi.

È stato pertanto arrestato un 54enne mentre la moglie è stata denunciata.