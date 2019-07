Sorpreso a vendere orologi contraffatti ad Alimini: denunciato 20enne

Finisce nei guai un 20enne sorpreso dai carabinieri.

È stato denunciato a Otranto per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione un 20enne di origine straniera ma domiciliato a Martano, sorpreso dai carabinieri in località Alimini, mentre vendeva prodotti contraffatti tra cui 30 orologi di vario tipo e modello recanti noti marchi registrati, sottoposti a sequestro penale.