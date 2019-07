Col cacciavite prova a introdursi nella biblioteca comunale: addosso anche coltello e torcia

È stato denunciato un 33enne di Alliste, sorpreso dai carabinieri in possesso del materiale.

È stato denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli un 33enne di Alliste, sorpreso dai carabinieri in azione nei pressi della biblioteca comunale, che sorge in via Achille Valentini.